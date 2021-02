“Martina Rossi non si è suicidata”, ecco perché la Cassazione ha annullato l’Appello (Di venerdì 12 febbraio 2021) Martina Rossi non si è suicidata, dice la Cassazione: “Errori macroscopici nella sentenza d’appello ed esame superficiale delle prove”. Si legge così nella sentenza della corte Suprema con la quale ha deciso di annullare quella di secondo grado con cui venivano assolti Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, che erano stati precedentemente condannati dal Tribunale di Arezzo a sei anni di reclusione per tentata violenza sessuale e per aver causato la morte della giovane in conseguenza di un altro delitto. Infatti secondo i giudici di primo grado i due avevano tentato di violentare Martina, che per fuggire e raggiungere il terrazzo adiacente sarebbe poi precipitata. (Qui tutta la storia di Martina) L’errore principale, si legge nella sentenza: “Morì senza pantaloncini”, e quindi non si ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021)non si è, dice la: “Errori macroscopici nella sentenza d’appello ed esame superficiale delle prove”. Si legge così nella sentenza della corte Suprema con la quale ha deciso di annullare quella di secondo grado con cui venivano assolti Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, che erano stati precedentemente condannati dal Tribunale di Arezzo a sei anni di reclusione per tentata violenza sessuale e per aver causato la morte della giovane in conseguenza di un altro delitto. Infatti secondo i giudici di primo grado i due avevano tentato di violentare, che per fuggire e raggiungere il terrazzo adiacente sarebbe poi precipitata. (Qui tutta la storia di) L’errore principale, si legge nella sentenza: “Morì senza pantaloncini”, e quindi non si ...

