Mario Draghi sale al Quirinale alle 19

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà oggi,ore 19.00, al Palazzo del, il Presidente del Consiglio incaricato, Professor. L’Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica informa che la Sala Stampastita nel Salone delle Feste sarà aperta a partire dore 18.00. Così come concordato con l’Ordine dei Giornalisti e l’Associazione Stampa Parlamentare potranno accedere le testate sorteggiate come primo “pool” e già presenti nel corso delle Consultazioni.

Si tratta dell'ultimo decreto del Governo Conte, in vista del prossimo Dpcm firmatoche dovrebbe entrare in vigore dal 6 marzo. Il plauso dei governatori A plaudere al divieto di ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà oggi, alle ore 19.00, al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio incaricato, Professor. L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica informa che la Sala Stampa allestita nel Salone delle Feste sarà aperta a partire dalle ore 18.00. Così come concordato con l'Ordine ...Nuovo governo, Draghi da Mattarella al Quirinale alle 19. È dunque pronto a decollare il "governo dei due presidenti" ...Dopo il via libera M5s al governo Draghi, cade l'ultimo ostacolo alla formazione dell'esecutivo guidato dall'ex presidente della Bce.