Mario Draghi sale al Quirinale | alle 19 incontra Sergio Mattarella

Leggi su open.online

(Di venerdì 12 febbraio 2021)ore 19 il Presidente della Repubblicariceverà alil presidente del Consiglio incaricato, il professor. Non è chiaro cosa accadrà stasera. L’ex presidente della Bce scioglierà la riserva e quasi sicuramente presenterà al capo dello Stato la lista dei nuovi ministri. Secondo le prime indiscrezioni, Beppe Grillo avrebbe indicato Catia Bastioli per il ministero della Transizione ecologica oltre a Luigi Di Maio, già ex ministro degli Esteri. La Lega, invece, Giorgetti allo Sviluppo economico o ai Trasporti mentre per il Pd Franceschini e Guerini (anche se Zingaretti ha smentito queste voci). February 12, 2021 Foto in copertina: Ufficio stampaLeggi anche: Il de profundis di Bugani per il M5s dopo il ...