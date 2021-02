Mario Draghi pronto a salire con la lista dei nuovi ministri: ecco chi potrebbe far parte del nuovo governo (Di venerdì 12 febbraio 2021) E' atteso oggi venerdì 12 febbraio, l'incontro tra il nuovo premier incaricato Mario Draghi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di un incontro fondamentale in quanto verranno definite le nuove figure ministeriali dell'esecutivo. Questo pomeriggio, il Capo dello Stato e l'ex presidente della BCE dovrebbero, dunque, incontrarsi per occuparsi dell'ufficializzazione dell'esecutivo. La nascita del nuovo governo Draghi sarà sicuramente una tappa importante, una tappa che determinerà un altro capitolo importante da aggiungere alla storia della politica italiana. Draghi ha evitato di parlare in merito alla nuova squadra di governo: ha, però, precisato che si tratterà dell'inizio di “un'altra epoca”. governo ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 12 febbraio 2021) E' atteso oggi venerdì 12 febbraio, l'incontro tra ilpremier incaricatoe il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di un incontro fondamentale in quanto verranno definite le nuove figure ministeriali dell'esecutivo. Questo pomeriggio, il Capo dello Stato e l'ex presidente della BCE dovrebbero, dunque, incontrarsi per occuparsi dell'ufficializzazione dell'esecutivo. La nascita delsarà sicuramente una tappa importante, una tappa che determinerà un altro capitolo importante da aggiungere alla storia della politica italiana.ha evitato di parlare in merito alla nuova squadra di: ha, però, precisato che si tratterà dell'inizio di “un'altra epoca”....

