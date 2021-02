Mario Draghi ha sciolto la riserva | nasce il nuovo Governo Domani il giuramento alle 12

(Di venerdì 12 febbraio 2021)ore 19 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale ilpresidente del Consigliohalaaccettando l’incarico e ha sottoposto al Capo dello Stato la lista dei ministri che ha stilato per il. Ilè previsto per, sabato 13 febbraio,ore 12.00. February 12, 2021 I nomi delle ministre e dei ministri delI ministri e le ministre con portafoglio saranno: Esteri – Luigi Di Maio (riconfermato) Interno – Luciana Lamorgese (riconfermata) Giustizia – Marta Cartabia (tecnica) Difesa: Lorenzo Guerini ...

'Imprese, turismo, disabili. Lega da subito al lavoro per rilanciare il cuore dell'Italia'. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato la lista dei ministri presentati da. 'Ora occorre accelerare nella lotta al Covid, sul piano vaccinale, quanto fatto finora è insufficiente, e sul fronte sicurezza, lotta all'immigrazione clandestina, alla mafia. Si deve ...Nella squadra di 23 ministri, di cui 9 senza portafoglio e 14 con portafoglio di, c'è anche Mariastella Gelmini , che prende il posto di Francesco Boccia a capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio in un momento non ...Mariastella Gelmini, nata a Leno, in provincia di Lecco, 47 anni, è stata ministra dell’Istruzione con Silvio Berlusconi ...Ecco la lista dei ministri che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha presentato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e che faranno parte del nuovo governo. Il giuramento si terrà ...