Marino e Dionisi pre SPAL-Empoli

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Sabato 13 febbraio 2021 alle 16.00 al Paolo Mazza di Ferrara laospiterà l’capolista nella 23° giornata di campionato di Serie B. Pasqualee Alessiopresono intervenuti in conferenza stampa pre. Cosa ha detto? Il tecnico dei biancazzurri prehanno commentato così l’imminente sfida: “Non possiamo permetterci di fare due partite brutte di fila e per il modo in cui stanno lavorando i ragazzi, mi aspetto una prestazione decisa. Bisogno subito di cancellare Pordenone, facendo una prova importante contro la capolista, che potrà aumentare la consapevolezza nei mezzi della squadra. Voglio una reazione ordinata e non nervosa. Sappiamo ...