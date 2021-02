Maria Teresa Ruta scopre che Zorzi l’ha nominata, la reazione: “Come un bambino…” (VIDEO) (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tommaso Zorzi nomina la Ruta piuttosto che Giulia Salemi Una cosa è certa al Grande Fratello Vip 5: Maria Teresa Ruta è rimasta delusa da Tommaso Zorzi. Il motivo? Lunedì sera, nel corso della nuova puntata su canale 5 Come sempre ci sono state le nomination. Il rampollo meneghino che per tutta la settimana ha avuto delle discussioni con Giulia Salemi, stranamente non l’ha votata. Ebbene sì, il 25enne ha preferito la madre di Guenda Goria all’influencer italo-persiana. Iniziativa che ha fatto saltare i nervi anche Dayane Mello che fino a giorni fa era molto attaccato all’influencer. La modella brasiliana infatti, parlando con l’ex conduttrice de La Domenica Sportiva ha mostrato il suo dissenso per quanto accaduto. In tutto questo il diretto interessato ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tommasonomina lapiuttosto che Giulia Salemi Una cosa è certa al Grande Fratello Vip 5:è rimasta delusa da Tommaso. Il motivo? Lunedì sera, nel corso della nuova puntata su canale 5sempre ci sono state le nomination. Il rampollo meneghino che per tutta la settimana ha avuto delle discussioni con Giulia Salemi, stranamente nonvotata. Ebbene sì, il 25enne ha preferito la madre di Guenda Goria all’influencer italo-persiana. Iniziativa che ha fatto saltare i nervi anche Dayane Mello che fino a giorni fa era molto attaccato all’influencer. La modella brasiliana infatti, parlando con l’ex conduttrice de La Domenica Sportiva ha mostrato il suo dissenso per quanto accaduto. In tutto questo il diretto interessato ...

