Maria Teresa Ruta difende Zorzi ma passa per “una che non si schiera”: il confronto con Stefania – VIDEO (Di venerdì 12 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando si sono confrontate ieri sera sui toni utilizzati nei confronti di Giulia Salemi: “Non credo che sia così strutturata a volte da comprendere certe cose… e dato che tu sei più grande, anche meno, perché penso che lei a volte non lo capisca…”, esordisce la giornalista. Maria Teresa Ruta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 12 febbraio 2021)Orlando si sono confrontate ieri sera sui toni utilizzati nei confronti di Giulia Salemi: “Non credo che sia così strutturata a volte da comprendere certe cose… e dato che tu sei più grande, anche meno, perché penso che lei a volte non lo capisca…”, esordisce la giornalista.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : 21 nomination affrontate col sorriso... ma anche una donna forte come Maria Teresa ha dei momenti di cedimento dava… - _martinamariani : RT @mariahsbubble: Maria Teresa Ruta non prende mai posizione: a thread #GFVIP - AlexAng68052367 : RT @ant19mar: Ma un aereo in cui diciamo a Maria Teresa di non sprecare nemmeno più fiato ed energie per gli altri? Perché che Gesù Cristo… - Giorgia62490556 : @Sofia17404470 Io ho salvato Maria teresa ma poi mi sono pentita - ziamseyes : RT @IateNutella: Ok Maria Teresa, l’importante è crederci #tzvip -