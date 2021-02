Marco Sciarretta con la sua musica Tra Nisida e Atlantide

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 febbraio 2021)è un cantautore milanese che per laha indirizzato e declinato ogni scelta, consapevole di quale fosse la rotta da seguire per essere felice. Per trent’anni ha gestito diversi locali, dove si faceva, collaborato con moltissimi musicisti, scritto per sé e per altri, sognando la “sua”. Traè il suo primo album, che raccoglie dodici brani che sono racconti.con una bella scrittura e una voce degna di nota, ci accompagna in questo viaggio alla ricerca della nostra “”, qualunque essa sia. Unache viaggia trasversalmente nel tempo e non conosce la fretta, ma con la dovuta “lentezza”, racconta pagine di vita. Oggi incontriamo ...