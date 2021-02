Marc Marquez | il talento della Moto Gp rinuncia allo stipendio

motograndprixit : #MotoGP | @marcmarquez93 in ospedale per un controllo all'omero destro - - jslindquist : RT @Gazzetta_it: #MotoGP Marc #Marquez, progressi al braccio operato: il recupero procede - Gazzetta_it : #MotoGP Marc #Marquez, progressi al braccio operato: il recupero procede - likgotrek : RT @gponedotcom: UPDATE - Marc Marquez: l'omero si sta consolidando, inizia il vero recupero: Arriva una nota ufficiale di Honda che fornis… - FormulaPassion : #MotoGP | Le condizioni di Marc #Marquez sembrano finalmente migliorare -

A poco più di due mesi dalla sua terza operazione al braccio destro, infortunato in una caduta nel primo GP della stagione scorsa, a Jerez, prosegue il recupero di. Il campione spagnolo della Honda Hrc è stato visitato presso l'Hospital Ruber Internacional, dove il 3 dicembre ha subito il terzo intervento per una pseudoartrosi infetta dell'omero ...Mucho ánimo @alo_oficial ! Estamos contigo! https://t.co/BMCx9aRkUD -Márquez (@marcmarquez93) February 11, 2021Honda ha diffuso una nota in cui si annuncia che, dopo l'ultima visita al Ruber International Hospital di Madrid, il processo di recupero dell'otto volte campione del mondo potrà procedere in maniera ...Marc Márquez potrebbe iniziare a vedere la luce alla fine del tunnel in cui è entrato sette mesi fa: il suo omero destro, operato per la terza volta alla fine dell'anno, inizia a mostrare segni di gua ...