Manchester City: Gundogan miglior giocatore di gennaio in Premier League

Soddisfazione per Ilkay Gundogan che viene eletto miglior giocatore del mese di gennaio in Premier League: le sue parole Ilkay Gundogan è il primo giocatore del Manchester City, da gennaio 2020, ad essere eletto giocatore del mese. Ecco le sue dichiarazioni: succede a Bruno Fernandes, vincitore a novembre e dicembre. «A volte hai quella sensazione, in cui ti senti così forte e imbattibile. Questa è stata probabilmente la cosa migliore, il momento migliore che è durato per tutto il mese».

