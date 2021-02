Maltempo Marche – Chiuse tutte le scuole di Ancona per allerta meteo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Per evitare disagi e difficoltà (soprattutto per gli studenti provenienti dalle frazioni o dall’entroterra) le sedi scolastiche domani resteranno Chiuse scuole di ogni ordine e grado, compresi nidi e università, resteranno Chiuse domani per via dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile dalle 18.00 di oggi alle 24.00 di domani e che prevede già da stasera nevicate, Leggi su periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) Per evitare disagi e difficoltà (soprattutto per gli studenti provenienti dalle frazioni o dall’entroterra) le sedi scolastiche domani resterannodi ogni ordine e grado, compresi nidi e università, resterannodomani per via dell’diramata dalla Protezione Civile dalle 18.00 di oggi alle 24.00 di domani e che prevede già da stasera nevicate,

