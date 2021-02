Mallamaci-Mannino | patto per l’Africa | missioni umanitarie e legalità

Leggi su ladenuncia

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Parlamento dellaInternazionale e Associazione Internazionale Onlus E ti Porto in Africa sottoscrivono, a Roma, un prezioso protocollo d’Intesa. I firmatari sono i rispettivi presidenti, i professori Nicolòe Vincenzo. Le due prestigiose associazioni cristiane, collaborando, si prefiggono di raggiungere gli obiettivi generali di sostentamento umanitario e di emancipazione da tutte le forme di il. Il senso dell’aiuto al prossimo è nel corpo del documento. “Le associazioni si fanno promotrici di iniziative congiunte per sostenere progetti di medio e lungo termine. In particolare nei campi della progettazione, fornitura e costruzione di impianti e infrastrutture”. Ma anche “della fornitura di attrezzatura e servizi; di farmaci ed elettromedicali”. Infine “di generi di prima necessità ...