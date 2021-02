“Mal d’amore” è il nuovo singolo di Claudio Baglioni (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo la pubblicazione dell’attesissimo album di inediti, Claudio Baglioni oggi ha rilasciato il nuovo singolo estratto da “In questa storia che è la mia” “Mal d’amore” è il nuovo singolo estratto da “In questa storia che è la mia”, l’album di inediti di Claudio Baglioni pubblicato il 4 dicembre. Oltre 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Una carriera unica e irripetibile, quella di Baglioni, un artista che, dalla fine degli anni Sessanta a oggi, è riuscito a conquistare una generazione dopo l’altra, grazie a un repertorio pop, melodico e raffinato, nel quale ha saputo fondere canzone d’autore e rock, sonorità internazionali, world music e jazz, rivoluzionando il concetto stesso di performance live. “In questa ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo la pubblicazione dell’attesissimo album di inediti,oggi ha rilasciato ilestratto da “In questa storia che è la mia” “Mal” è ilestratto da “In questa storia che è la mia”, l’album di inediti dipubblicato il 4 dicembre. Oltre 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Una carriera unica e irripetibile, quella di, un artista che, dalla fine degli anni Sessanta a oggi, è riuscito a conquistare una generazione dopo l’altra, grazie a un repertorio pop, melodico e raffinato, nel quale ha saputo fondere canzone d’autore e rock, sonorità internazionali, world music e jazz, rivoluzionando il concetto stesso di performance live. “In questa ...

RadioSubasio : Claudio Baglioni: il nuovo singolo è 'Mal d'amore' - YolBlog : #CLAUDIOBAGLIONI - in #radio MAL D’AMORE il nuovo singolo estratto dall'album “IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA”… - SerGio60619138 : RT @ClaudioBaglioni: Da domani, venerdì 12 febbraio, sarà in radio “MAL D’AMORE”, il nuovo singolo di @ClaudioBaglioni estratto da “IN QUES… - insidemusicit : CLAUDIO BAGLIONI: il nuovo singolo “MAL D’AMORE” #ClaudioBaglioni #InQuestaStoriaCheèLaMia #InsideMusic - SMSNEWSOFFICIAL : CLAUDIO BAGLIONI: in radio “MAL D’AMORE”, il nuovo singolo estratto dall’album di inediti “IN QUESTA STORIA CHE È L… -

Ultime Notizie dalla rete : Mal d’amore SALVINI, CARAMANICA(RA): “CON GLI ANIMALI SEMBRAVA AMORE, INVECE ERA UN CALESSE” Punto a Capo Onlus