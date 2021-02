“Ma come può farlo?”. Antonella Clerici vs Barbara D’Urso. Pugnalata decisamente inaspettata per Carmelita (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il ritorno di Antonella Clerici in televisione è stato un successo. I suoi programmi sono seguiti e apprezzati da tantissimi telespettatori. Ha ripreso dapprima con “È sempre mezzogiorno!” (ogni giorno alle 12) e poi con il successo di “The Voice Senior” in prima serata. Le sue scelte sembrano essere sempre quelle giuste e il pubblico le premia a suon di auditel. La conduttrice è intervenuta in una diretta de Il Fatto Quotidiano all’interno della quale ha detto la sua su una serie di argomenti che riguardano il mondo della televisione. Antonella Clerici ha dimostrato di avere le idee chiarissime sul tipo di Tv che non apprezza affatto. In particolare si è soffermata sul fatto che viene dato spazio a personaggi che potrebbero non dare un buon esempio sul piccolo schermo. (Continua dopo la foto) Ha parlato di Angela ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il ritorno diin televisione è stato un successo. I suoi programmi sono seguiti e apprezzati da tantissimi telespettatori. Ha ripreso dapprima con “È sempre mezzogiorno!” (ogni giorno alle 12) e poi con il successo di “The Voice Senior” in prima serata. Le sue scelte sembrano essere sempre quelle giuste e il pubblico le premia a suon di auditel. La conduttrice è intervenuta in una diretta de Il Fatto Quotidiano all’interno della quale ha detto la sua su una serie di argomenti che riguardano il mondo della televisione.ha dimostrato di avere le idee chiarissime sul tipo di Tv che non apprezza affatto. In particolare si è soffermata sul fatto che viene dato spazio a personaggi che potrebbero non dare un buon esempio sul piccolo schermo. (Continua dopo la foto) Ha parlato di Angela ...

NicolaPorro : #OMS e autorità #USA, fino a fine 2019, sconsigliavano il lockdown per rispondere alle emergenze sanitarie. Allora… - riotta : Lista ministri #Draghi ritarda perché Pd Lega FI Grillo sono ancora incerti su numeri e calibri da candidare. Il P… - pisto_gol : @Pippo968 Il Prefetto di una Provincia lombarda importante, nel corso di una cena, mostrava approvazione per il Rad… - Tiziana_Chi : @liberadipensar Si ma dayane per me sbagli quando usa parole troppo forti come malato mentale o disumano,nn la gius… - ANNALISA2471 : @Sandra09469875 @Mary76052114 Cara sig. ra Sandra parlavo di SALUTO, dalle mie parti si può salutare e sorridere a… -

Ultime Notizie dalla rete : come può E se Reina si ferma? La Lazio si affida a tre baby talenti: ecco chi sono

... una nuova sfida, potrebbero dargli nuovi stimoli, ma la Lazio, in ottica futura, non può stare tranquilla con il solo Reina (39 anni ad agosto). Per questo si valutano i giovani che, proprio come ...

Come pulire casa risparmiando: aspirapolveri Samsung in offerta su Amazon

Le diverse spazzole contenute nella confezione, come la lancia per la polvere e la mini spazzola, ... Usando i panni in microfibra riutilizzabili o i panni umidificati in dotazione, la spazzola può ...

Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it ... una nuova sfida, potrebbero dargli nuovi stimoli, ma la Lazio, in ottica futura, nonstare tranquilla con il solo Reina (39 anni ad agosto). Per questo si valutano i giovani che, proprio...Le diverse spazzole contenute nella confezione,la lancia per la polvere e la mini spazzola, ... Usando i panni in microfibra riutilizzabili o i panni umidificati in dotazione, la spazzola...