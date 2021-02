M5s ha governato la transizione ecologica finora Con quali risultati?

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Si sta parlando tanto, tantissimo del ministero della, antica proposta degli ambientalisti e rilanciata da Beppe Grillo dopo che lo stesso M5S aveva bocciato in aula nel novembre del 2019 l’istituzione di questo ministero. Quello che provoca stupore in questa proposta è l’uso strumentale che ne è stato fatto, per motivi di tattica e conflitti politici interni, quando i fatti dimostrano che chi oggi ha proposto il ministero dellalo sta guidando dal giugno del 2018 anno di nascita del governo Conte I. Ecco perché. Il M5S ha guidato ininterrottamente sino a oggi il ministero dello sviluppo economico e l’Ambiente, che sono i due ministeri che dovrebbero essere accorpati come richiesto da Grillo, rispettivamente con Di Maio-Patuanelli e Costa, con...

Il presidente dell'associazione Rousseau, intervistato dal Corriere, parla del futuro governo e della tenuta del Movimento. E ha un messaggio sia per Di Battista che per i vertici M5s ...(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2021 Voto Rousseau, Verini (PD): "Bene per il si, rafforza polo progressista PD-M5S-LeU" "Voto si su Rousseau? Voto che va rispettato. Siamo soddisfatti che le forse ...