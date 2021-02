M5S grida alla transizione ecologica, ma ha tradito tutti su Tap, Tav, trivelle e molto altro (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il M5S adesso urla a più non posso perché vuole che sia istituito il Ministero della “transizione ecologica”. In un precedente articolo abbiamo raccontato di come la “transizione ecologica” in realtà esiste già ed è un dipartimento proprio del Ministero dell’Ambiente, guidato, tra l’altro, da un signore che di cognome fa Grillo e che fa capo a un ministro, Sergio Costa, indicato dal M5S stesso. Ma, a parte questo, ora è bene concentrarsi su tutto quello che di NON ecologico ha fatto il M5S in questi anni. Ricordate le battaglie che sbandieravano in campagna elettorale? Ripercorriamole velocemente e capiamo se poi le promesse ecologiste sono state mantenute oppure no…



