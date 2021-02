M5s, Fraccaro: “Di Battista lascia il Movimento? Spero che altri non lo seguano” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Mi auguro che altri non lo seguano. Spero di no, e credo sia giusto rispettare la scelta di tutti gli iscritti”. Così Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidente del governo Conte 2 ed esponente di spicco del Movimento 5 stelle a ilFattoQuotidiano.it, sull’ipotesi di addio di Alessandro di Battista. Poi, sui 30mila voti degli attivisti contro l’adesione del Movimento al governo Draghi, afferma: “In democrazia decide sempre la maggioranza. Alcune volte passa la propria linea, altre volte la si deve comprendere”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Mi auguro chenon lodi no, e credo sia giusto rispettare la scelta di tutti gli iscritti”. Così Riccardo, sottosegretario alla presidente del governo Conte 2 ed esponente di spicco del5 stelle a ilFattoQuotidiano.it, sull’ipotesi di addio di Alessandro di. Poi, sui 30mila voti degli attivisti contro l’adesione delal governo Draghi, afferma: “In democrazia decide sempre la maggioranza. Alcune volte passa la propria linea, altre volte la si deve comprendere”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

