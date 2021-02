M5S | Di Battista | l?addio-video tra tegami e presine Il Che de? noantri prende il 40% e scappa

repubblica : ?? M5S, Di Battista annuncia l'addio: 'Non ce la faccio ad accettare un governo con questi partiti' - lorepregliasco : Di Battista: 'da oggi non parlerò più a nome del M5S' - Agenzia_Ansa : Alessandro Di Battista lascia M5S dopo il sì al governo Draghi su Rousseau: 'Non riesco ad accettare di sedermi con… - 80yeye80 : RT @LiveSpinoza: Di Battista lascia il M5S. Ora tornerà a fare il... aspe', che cazzo faceva Di Battista? [@Mordicchio90] - Stupormundi66 : RT @LiveSpinoza: Di Battista lascia il M5S. Ora tornerà a fare il... aspe', che cazzo faceva Di Battista? [@Mordicchio90] -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Battista

Diha già sancito il suo addio: "Accetto la votazione ma non posso digerirla. Da tempo non ... Circola l'ipotesi che i ministri di partito saranno 12: 3 al, 2 ciascuno a Pd, Fi e Lega, uno ...Tredici parlamentarihanno bollato come 'manipolatorio' il quesito su cui sono stati chiamati a ... ha attaccato Alessandro Di. 'Non è accettabile dividere questioni economiche da ...Il Vaffa Day del Dibba. Contro Draghi? Certo. Ma soprattutto contro Grillo e contro Di Maio, contro Fico finto-rivoluzionario (evidentemente non basta la barba guevarista e la collana da alternativo.."Alessandro è fondamentale per il Movimento in grado di portare avanti con coerenza i principi e le battaglie del Movimento". Lo dice al Corriere della Sera Davide Casaleggio, presidente dell'associaz ...