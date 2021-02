M5s, Di Battista: “Adesso non ho alcun futuro politico, scrivo e faccio le mie battaglie. Draghi? Se farà cose buone, lo sosterrò” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Una bellissima storia d’amore finisce. Sono molto tranquillo, sono convinto delle mie idee. Ho preso una decisione coerente con quello che sono io”. Così Alessandro Di Battista, intercettato dalle telecamere nei pressi della sua abitazione, all’indomani dell’esito del voto su Rousseau che lo ha spinto a farsi da parte. “Adesso non ho alcun futuro politico, scrivo e faccio le mie battaglie. Sono tre anni che faccio le mie battaglie fuori dal Parlamento”, aggiunge. “Gli iscritti che hanno votato no al governo Draghi? Sono uno di loro, non sono il capo di nessuno”, prosegue Di Battista. A chi gli chiede se ci siano parlamentari pronti a seguirlo, l’ex deputato risponde: “Non ne ho idea, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Una bellissima storia d’amore finisce. Sono molto tranquillo, sono convinto delle mie idee. Ho preso una decisione coerente con quello che sono io”. Così Alessandro Di, intercettato dalle telecamere nei pressi della sua abitazione, all’indomani dell’esito del voto su Rousseau che lo ha spinto a farsi da parte. “non hole mie. Sono tre anni chele miefuori dal Parlamento”, aggiunge. “Gli iscritti che hanno votato no al governo? Sono uno di loro, non sono il capo di nessuno”, prosegue Di. A chi gli chiede se ci siano parlamentari pronti a seguirlo, l’ex deputato risponde: “Non ne ho idea, ...

