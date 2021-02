M5S, Ciampi: “Stop ai finti lobbisti in Regione Campania” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ arrivato il momento di disciplinare la presenza dei lobbysti in Regione Campania. Non possiamo consentire che sedicenti portatori di interessi, spacciandosi per emissari di una lobby inesistente o che inseguono interessi personali, influenzino scelte o provvedimenti che avranno ripercussioni sulla vita dei nostri cittadini. Vanno definite, una volta per tutte, regole chiare e linee guida che definiscano gli standard di comportamento per chiunque entri in relazione con la Regione, a partire dall’istituzione di un registro e di una tessera di riconoscimento per i portatori di interesse e i cosiddetti gruppi di pressione”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi, primo firmatario della proposta di legge “Misure per la trasparenza e la rappresentanza degli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ arrivato il momento di disciplinare la presenza dei lobbysti in. Non possiamo consentire che sedicenti portatori di interessi, spacciandosi per emissari di una lobby inesistente o che inseguono interessi personali, influenzino scelte o provvedimenti che avranno ripercussioni sulla vita dei nostri cittadini. Vanno definite, una volta per tutte, regole chiare e linee guida che definiscano gli standard di comportamento per chiunque entri in relazione con la, a partire dall’istituzione di un registro e di una tessera di riconoscimento per i portatori di interesse e i cosiddetti gruppi di pressione”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo, primo firmatario della proposta di legge “Misure per la trasparenza e la rappresentanza degli ...

Aletri : @esterviola Dopo Ciampi venne il lungo regno del populismo berlusconiano. Dopo Monti, l’exploit del doppio populism… - maninblack20211 : @Gelso_Mina Ma no, sono termini tecnici che si sono sempre usati (pensa a quando divenne ministro Ciampi). Io sono… - campaniafelixit : M5S, Ciampi: “Allagamenti e smottamenti in Irpinia, si utilizzino risorse già stanziate per messa in sicurezza” - - nunziapenelope : @senzasinistra @annapaolaconcia @M5S_Camera @M5S_Senato Fulvia, non e’ un governo che nasce da elezioni, e che quin… -