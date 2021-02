Lutto Superbike, morto Aldeo Presciutti: il campione ucciso da un infarto (Di venerdì 12 febbraio 2021) Grave Lutto in Superbike, morto improvvisamente Aldeo Presciutti: il campione che viveva su una sedia a rotelle ucciso da un infarto. Un grave Lutto ha colpito il mondo del motociclismo e in particolare quello della Superbike: Aldeo Presciutti, classe 1961, si è spento all’età di 59 anni a causa di un infarto. Da 25 anni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Graveinimprovvisamente: ilche viveva su una sedia a rotelleda un. Un graveha colpito il mondo del motociclismo e in particolare quello della, classe 1961, si è spento all’età di 59 anni a causa di un. Da 25 anni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

