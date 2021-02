Lutto nel mondo delle due ruote | stroncato da un infarto Aldeo Presciutti | ex pilota Superbike

Corriere : Lutto nel mondo del jazz, morto il pianista Chick Corea: aveva 79 anni - sborratinamiche : @RameenGirl Il mio ragazzo da quasi un’anno sta affrontando un lutto e io mi sento limitata anche nel voler pubblic… - IosonoScala : RT @tg2rai: Lutto nel mondo della #musica. Addio a #ChickCorea, grande pianista e leggenda del #jazz. Aveva 79 anni - tg2rai : Lutto nel mondo della #musica. Addio a #ChickCorea, grande pianista e leggenda del #jazz. Aveva 79 anni - ANTHILIA64 : RT @Corriere: Lutto nel mondo del jazz, morto il pianista Chick Corea: aveva 79 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

SardiniaPost

Di Marisa Pettinato - 12/02/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsAppmondo dello sport , il motociclismo italiano dice addio ad Aldeo Presciutti . L'ex motociclista, classe 1961 , aveva debuttato1989World Sbk . Particolarmente legato al marchio di ...... che si è stretta intorno alla famiglia: "Di Raffaele Scala fu il gol che regalò l'illusione della salvezza propriomatch di ritorno dello spareggio per non retrocedere in quel di Tricase". Anche ...Muore all'eta di 59 anni a causa di un infato improvviso, l'ex pilota italiano del Mondiale Superbike, Aldeo Presciutti ...CASERTA – Un lavoratore dello stabilimento Whirlpool di Carinaro (Caserta), il 50enne Fausto Cardone, sposato con tre figli e delegato della Fiom-Cgil, è deceduto al Covid Hospital di Maddaloni per co ...