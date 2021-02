"L'unico ministero buono per questi disperati": una Meloni scatenata danza sul loro cadavere, che umiliazione per i grillini | Video (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tra gli ospiti di Dritto e Rovescio, ecco Giorgia Meloni. Nella puntata in onda su Rete 4 giovedì 11 febbraio, Paolo Del Debbio intervista la leader di Fratelli d'Italia. E si parla anche del ministero della Transizione ecologica, il ministero verde, lo "strapuntino" concesso da Mario Draghi al M5s per convincerli ad entrare nel governo. Specchietto per le allodole, in verità, e non soltanto perché un ministero dell'Ambiente esiste già. E a spiegare per filo e per segno perché sia uno specchietto per le allodole grilline è proprio la Meloni. Del Debbio interroga la leader di FdI: "Il ministero della Transizione ecologica non lo potevano far prima? Sono stati lì due anni...". E la Meloni risponde partendo da una battuta, tranchant: "Se posso consigliare i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tra gli ospiti di Dritto e Rovescio, ecco Giorgia. Nella puntata in onda su Rete 4 giovedì 11 febbraio, Paolo Del Debbio intervista la leader di Fratelli d'Italia. E si parla anche deldella Transizione ecologica, ilverde, lo "strapuntino" concesso da Mario Draghi al M5s per convincerli ad entrare nel governo. Specchietto per le allodole, in verità, e non soltanto perché undell'Ambiente esiste già. E a spiegare per filo e per segno perché sia uno specchietto per le allodole grilline è proprio la. Del Debbio interroga la leader di FdI: "Ildella Transizione ecologica non lo potevano far prima? Sono stati lì due anni...". E larisponde partendo da una battuta, tranchant: "Se posso consigliare i ...

fattoquotidiano : TRANSIZIONE GREEN Ci aveva già provato Macron: in Francia quel dicastero unico è totalmente fallito - fattoquotidiano : Sull’ambiente Draghi accoglie la proposta di Grillo. Wwf: “Ci sarà un ministero per la transizione green”. Conte: “… - borghi_claudio : @PenelopeVr46 @GiuseppeCasta98 @ScalezJunior Quando tutto sarà finito e saremo liberi, nella futura Italia tornata… - Stegosauro : Io sarei per un ministero unico guidato da Sua Enormità il Dott. Prof. Ing. Lup. Mann. e tutti gli altri ad appalaudire. #agorarai - Nicovit80 : RT @fattoquotidiano: TRANSIZIONE GREEN Ci aveva già provato Macron: in Francia quel dicastero unico è totalmente fallito -