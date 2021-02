L’ultimo smacco dell’Australia a Google | il ministro delle Comunicazioni usa Bing

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 12 febbraio 2021) L’Australia sta diventando l’ultima frontiera di un confronto ad armi pari con le grandi companies del settore tecnologico. Una sua proposta di legge, conosciuta come il news media bargaining code, prevede che i colossi del web comee Facebook si accordino con gli editori per il pagamento dei loro contenuti che intenderanno pubblicare sulle loro piattaforme. In caso di mancato accordo sui costi, la legge prevede l’intervento di un arbitrato esterno che potrà decidere in maniera indipendente dalle condizioni imposte dalle controparti il prezzo giusto per l’accordo. Sempre all’interno di questo corpus di leggi, inoltre, si chiede una maggiore trasparenza sugli algoritmi che regolano le scelte del motore di ricerca dio del suo feed di news (così come dei feed dei principali social network), in modo tale da permettere agli editori una ...