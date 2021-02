Luigi Tenco, l’amico Lino Patruno rivela: “Fu ucciso, presto sarà reso pubblico il nome dell’assassino” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Luigi Tenco fu ucciso“. Con queste parole, impresse nero su bianco tra le pagine del settimanale Oggi, l‘amico musicista Lino Patruno apre a un orizzonte sconvolgente dopo decenni di dubbi e sospetti sulla morte del cantautore, trovato senza vita in una stanza d’albergo durante il Festival di Sanremo 1967. Patruno, come molti altri, non crede al suicidio. E sgancia una bomba su una svolta che, a suo avviso, sarebbe imminente. Luigi Tenco: Lino Patruno non crede al suicidio Da quel 27 gennaio 1967, il nome e il volto di Luigi Tenco sono come un prepotente rumore di fondo dietro le quinte del dorato microcosmo del Festival di Sanremo. È la data, impressa come ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) “fu“. Con queste parole, impresse nero su bianco tra le pagine del settimanale Oggi, l‘amico musicistaapre a un orizzonte sconvolgente dopo decenni di dubbi e sospetti sulla morte del cantautore, trovato senza vita in una stanza d’albergo durante il Festival di Sanremo 1967., come molti altri, non crede al suicidio. E sgancia una bomba su una svolta che, a suo avviso, sarebbe imminente.non crede al suicidio Da quel 27 gennaio 1967, ile il volto disono come un prepotente rumore di fondo dietro le quinte del dorato microcosmo del Festival di Sanremo. È la data, impressa come ...

