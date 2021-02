Ludovica Valli si mostra nuda con il pancione su Instagram

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La foto diincinta esuSpesso l’influencer, nei mesi passati, ha postato immagini o Stories in cui mette inilin attesa della nascita della sua bambina. Secondo alcuni, però, questa voltasi sarebbe spinta troppo oltrendosi completamentesu. Partiamo, intanto, dalla fotografia L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Ludovica Valli nuda con il pancione: il selfie allo specchio che sconvolge i fan - veryinutil : Ludovica Valli nuda su Instagram: ecco il pancione #uomoniedonne - amorsisulcuore : Sto aspettando la figlia di Ludovica Valli come se fosse la mia. Non vedo davvero l’ora. ?????? - veryinutil : Ludovica Valli rivela un incredibile segreto della sua infanzia #uominiedonne - fraspinetta : Oggi Jessica melena sembra Ludovica valli #CePostaPerTe -

Ultime Notizie dalla rete : Ludovica Valli

Il Sussidiario.net

sta per diventare mamma. L'influencer ed ex tronista di Uomini e Donne è ormai alla 36esima settimana.e il compagno Gianmaria Di Gregorio diventeranno presto genitori di una ...Cuoricini invece dall'influencer, anche lei incinta di una femminuccia, dall'ex tronista di 'Uomini e Donne' Rosa Perrotta, dall'ex Miss Italia Manila Lazzaro, dalla modella Ariadna ...L'influencer Ludovica Valli si è scattata un selfie, su Instagram, dove la vediamo nuda con il pancione. La reazione del web.Ludovica Valli, a poche settimane dal parto, mostra il pancione senza veli: "Le curve più belle sono quelle che non avevo ancora scoperto".