L' Rt sale in sette regioni E cambiano ancora i colori

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio L’indice di contagio nazionale in aumento da 0,84 a 0,95: "Si rischia un nuovo rapido aumento diffuso dei contagi" L'indice Rt nazionalea 0.95 in 7ma resta, in media, al di sotto della soglia critica 1. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della bozza relativa al monitoraggio settimale dell'Iss, in collaborazione con il Ministero della Salute, sull'andamento dell'epidemia Covid-19 in Italia. Tra lead "alto rischio" vi sono Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano. Abruzzo, Toscana, Liguria e Provincia di Trento passeranno in fascia arancione a partire da domenica 14 febbraio. I dati del report settimanale Stando a quanto si apprende dalla bozza relativa al monitoraggio dei contagi - la conferma ufficiale dei dati giungerà in serata - l'indice Rt nazionale sarebbe in sensibile ...