Lozzi | grazie a incapacità Raggi Corviale perde Palazzetto Sport

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma – “Sentire la Sindaca diche richiede a gran voce maggiori risorse per Roma, senza poi riuscire neanche a tenersi i 5 milioni stanziati dal Governo per la riqualificazione di via Maroi a, la dice lunga sull’incapacita’ di questa amministrazioni”. Queste le parole di Monica, Presidente del Municipio VII e candidata Sindaco per Revoluzione Civica). “Non sono riusciti a scegliere in tempo tra ildelloe un parcoivo attrezzato e cosi’ le aspettative dei cittadini divengono nuovamente disattese”, ha aggiunto. “Pensare che sarebbe bastato ascoltare le richieste delle Federazioniive minori per capire che la scelta piu’ idonea sarebbe stata il. Inoltre con un piccolo ...