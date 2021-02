L'ordinanza di Speranza: quattro regioni in zona arancione e la Sicilia in zona gialla (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il ministero della Salute annuncia che passano in area arancione le regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e la Provincia Autonoma di Trento. La Sicilia passa in zona gialla a scadenza della vigente ... Leggi su today (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il ministero della Salute annuncia che passano in arealeAbruzzo, Liguria, Toscana e la Provincia Autonoma di Trento. Lapassa ina scadenza della vigente ...

RobertoZucchi11 : Ecco le regioni che cambiano colore. La variante inglese dilaga: 'Presto sarà dominante' - tempoweb : Ordinanza #Covid, ecco le #regioni che cambiano colore. La #varianteinglese dilaga: 'Presto sarà dominante'… - enricodigiacomo : La Sicilia torna in zona gialla da martedì 16, a scadenza della vigente ordinanza. Lo stabilisce l’ordinanza che fi… - PerugiaToday : Coronavirus, l'ordinanza del Ministro Speranza: le Regioni che passano in zona arancione - MaeyCat : RT @GiovaQuez: Speranza sta per firmare nuove ordinanze che andranno in vigore da domenica 14 febbraio. Passano in area arancione Abruzzo,… -