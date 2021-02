Lo Stato Sociale | esce il terzo dei 5 dischi | tocca a Carota

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Lotorna con una nuova, sfida: 5per 5 artisti, uno per ogni componente della band. Un`operazione nata per spiegare l'attitudine che fa del collettivo bolognese una realtà unica nel suo genere, capace di dare spazio alle singole personalità e alle idee artistiche individuali: "Solo noi potevamo farlo e lo abbiamo fatto, era quasi obbligatorio". Dopo Bebo e Checco,compiere il giro di boa con le sue 5 tracce in uscita oggi, 12 febbraio, per Garrincha/Island Record. "Sono andato ad esplorare i miei tanti lati caratteriali": con questa dichiarazione d`intenti prende vita un lavoro variopinto sia per lo stile musicale - un ventaglio di generi che spazia dal trip hop al cantautorato - sia per i contenuti, legati a tematiche come il senso di ...