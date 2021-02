Liverpool | Robertson compra casa a Manchester | sarà il vicino di Sir Alex Ferguson

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Andyhato una villa a, dal valore di 3.5 milioni di euro, proprio di fianco all’attuale abitazione di Sir. Il terzino sinistro scozzese avrà l’onore di risiedere di fianco allo storico allenatore delUnited, come riportato dal ‘Sun’, non curandosi dunque della rivalità traUnited. La scelta del difensore non è però un unicum nella storia, considerando difatti la medesima scelta attuata dal compagnoOxlade-Chamberlein, anch’eglitore di un immobile a, esattamente a Wilmslow Road, stessa zona prescelta da. SportFace.

Non c'è rivalità che tenga, almeno in quanto a case e alla loro ubicazione. Il terzino del Liverpool Andy Robertson, infatti, ha appena acquistato una villa di lusso in quel di Manchester per la 'modica' somma di 3.3 milioni di sterline, circa 3.5 milioni di euro. Come riporta il Sun, l'abitazione si trova proprio di fianco a quella di Sir Alex Ferguson.