Liverpool | Robertson compra casa… a Manchester | 3 5 milioni per una villa accanto a quella di Sir Alex Ferguson

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Non c'è rivalità che tenga, almeno in quanto a case e alla loro ubicazione. Il terzino delAndy, infatti, ha appena acquistato unadi lusso in quel diper la "modica" somma di 3.3di sterline, circa 3.5di euro.Come riporta il Sun, l'esterno scozzese non ha badato a spese e neppure a chi si troverà tutti i giorni. Infatti, il suo nuovo vicino sarà niente meno che... Sir, ex leggenda delUnited.come Oxlade-Chamberleincaption id="attachment 914629" align="alignnone" width="840"(getty images)/captionCome sottolineato dal tabloid britannico, però,non però ...

(4 - 3 - 3): Alisson; Alexander - Arnold, Henderson, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Thiago, Milnder; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp.