Liverpool, Klopp: «Ecco perché il Leicester è così forte» – VIDEO

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa del Leicester, prossimo avversario in Premier League – VIDEO

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa del Leicester, prossimo avversario in Premier League. «Ecco perché sono così forti», ha dichiarato il manager tedesco. Il Leicester occupa la terza posizione in classifica, con tre punti di vantaggio sul Liverpool.

