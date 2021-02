LIVE Sci alpino, Prove Discesa donne Mondiali in DIRETTA: Marsaglia al terzo posto, Tippler in vetta (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI Discesa MASCHILE DALLE 10.30 10.55 La tedesca Kira Weidle con il numero 17 fa segnare il decimo tempo a 88 centesimi da Tippler. 1054 La svizzera Jasmine Flury si mette in settima posizione a 68 centesimi 10.53 La slovena Ilka Stuhec sale in quinta posizione a 61 centesimi 1051 La svizzera Priska Nufer conclude la sua prova in quinta posizione a 66 centesimi da Tippler. 10.50 L’austriaca Tamara Tippler vola in tutti i settori e amplia il suo vantaggio da 7 a 41 centesimi, quindi chiude in 1:08.80 ed è prima! Con 17 centesimi su Johnson. 10.59 L’austriaca Ramona Siebenhofer si inserisce in quinta posizione a 61 centesimi da Johnson 10.47 La statunitense Breezy Johnson vola ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMA PROVA DIMASCHILE DALLE 10.30 10.55 La tedesca Kira Weidle con il numero 17 fa segnare il decimo tempo a 88 centesimi da. 1054 La svizzera Jasmine Flury si mette in settima posizione a 68 centesimi 10.53 La slovena Ilka Stuhec sale in quinta posizione a 61 centesimi 1051 La svizzera Priska Nufer conclude la sua prova in quinta posizione a 66 centesimi da. 10.50 L’austriaca Tamaravola in tutti i settori e amplia il suo vantaggio da 7 a 41 centesimi, quindi chiude in 1:08.80 ed è prima! Con 17 centesimi su Johnson. 10.59 L’austriaca Ramona Siebenhofer si inserisce in quinta posizione a 61 centesimi da Johnson 10.47 La statunitense Breezy Johnson vola ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prove Discesa donne Mondiali in DIRETTA: si lavora sulla pista partenza rinviata alle 10.30 -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prove Discesa donne Mondiali in DIRETTA: si parte sulla Olimpia delle Tofane - #alpino #Prove… - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Prove Discesa donne Mondiali in DIRETTA: si parte sulla Olimpia delle Tofane - Sportflash24 : Sci / Report dettagliato SuperG maschile e SuperG femminile Mondiali Cortina 11 febbraio 2021 >… - MirkovicRN : RT @RaiSport: ? #Cortina Live Per tutti gli approfondimenti, interviste e commenti della giornata, segui la rubrica in diretta dalle 22:40… -