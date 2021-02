LIVE Prada Cup DIRETTA: vigilia della Finale! Max Sirena: “Perché Luna Rossa non doveva fare ricorso? (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MAX Sirena: “INEOS ERA IRREGOLARE, PERCHE’ Luna Rossa NON AVREBBE DOVUTO fare ricorso?” CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI, TV: FINALE Prada CUP Luna Rossa-INEOS ACCORDO TRA Luna Rossa E GLI SVIZZERI DI ALINGHI PER LA PROSSIMA COPPA AMERICA! PATRIZIO BERTELLI: “Luna Rossa PUO’ FARCELA, E’ UNA BARCA MOLTO EFFICIENTE. E I NEOZELANDESI…” FOTO: Luna Rossa SI ALLENA NELLA COSIDDETTA ‘ORA DORATA’ MAX Sirena: “NUOVI FOIL E ALBERO PER Luna Rossa. SIAMO UNDERDOG, INEOS FAVORITA” COME SONO CAMBIATE Luna Rossa ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMAX: “INEOS ERA IRREGOLARE, PERCHE’NON AVREBBE DOVUTO?” CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI, TV: FINALECUP-INEOS ACCORDO TRAE GLI SVIZZERI DI ALINGHI PER LA PROSSIMA COPPA AMERICA! PATRIZIO BERTELLI: “PUO’ FARCELA, E’ UNA BARCA MOLTO EFFICIENTE. E I NEOZELANDESI…” FOTO:SI ALLENA NELLA COSIDDETTA ‘ORA DORATA’ MAX: “NUOVI FOIL E ALBERO PER. SIAMO UNDERDOG, INEOS FAVORITA” COME SONO CAMBIATE...

