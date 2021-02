LIVE Dinamo Sassari-Pesaro, Coppa Italia basket in DIRETTA: tutto pronto per l’ultimo quarto di finale (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-16 Spissu si iscrive al match: prima tripla per il play sassarese. 4-16 ANCORA DRELL DA TRE PUNTI! Che partenza della VL, obbligato il timeout per Pozzecco. 4-13 Justin Robinson dall’arco! Avvio bruciante di Pesaro, +9! 4-10 Burnell sbaglia il tiro, ma Bilan cattura il rimbalzo e corregge. 2-10 2/2 di Drell in lunetta. 2-8 Che bomba di Drell! Già sei punti a referto per il ventenne estone. 2-5 Gentile dalla media distanza sullo scadere dei 24”. 0-5 Justin Robinson a segno. Bella partenza dei marchigiani. 0-3 Ottima circolazione di palla per Pesaro, la tripla di Drell stappa il match. INIZIO MATCH 20.44 QUINTETTO Sassari – Spissu, Gentile, Bendzius, Burnell, Bilan. 20.43 QUINTETTO Pesaro – Robinson, Filloy, Drell, Filipovity, Cain. 20.41 Inno ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-16 Spissu si iscrive al match: prima tripla per il play sassarese. 4-16 ANCORA DRELL DA TRE PUNTI! Che partenza della VL, obbligato il timeout per Pozzecco. 4-13 Justin Robinson dall’arco! Avvio bruciante di, +9! 4-10 Burnell sbaglia il tiro, ma Bilan cattura il rimbalzo e corregge. 2-10 2/2 di Drell in lunetta. 2-8 Che bomba di Drell! Già sei punti a referto per il ventenne estone. 2-5 Gentile dalla media distanza sullo scadere dei 24”. 0-5 Justin Robinson a segno. Bella partenza dei marchigiani. 0-3 Ottima circolazione di palla per, la tripla di Drell stappa il match. INIZIO MATCH 20.44 QUINTETTO– Spissu, Gentile, Bendzius, Burnell, Bilan. 20.43 QUINTETTO– Robinson, Filloy, Drell, Filipovity, Cain. 20.41 Inno ...

