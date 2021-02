LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 76-70, Coppa Italia basket in DIRETTA: sardi avanti a fine terzo quarto (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE fine terzo quarto: Dinamo Sassari-Pesaro 76-70 76-70 Delfino amministra il libero. Fallo tecnico di Gentile. 76-69 Assist di Spissu, Bilan va a bersaglio con la tabellata. 74-69 ANCORA GENTILE DALL’ARCO! Sei punti a brevissima distanza per l’azzurro. 71-69 Tripla di Gentile! Sorpasso Sassari! 68-69 Anche Delfino fa 2/2 in lunetta. 68-67 2/2 di Cain ai liberi. 68-65 Justin Robinson da tre! La VL ritorna a un solo possesso di distanza, season high per il play. 68-62 ANCORA DELFINO DALL’ARCO! Pesaro non vuole mollare di un centimetro! 68-59 Altra tripla: stavolta è Justin Robinson a trovare la retina dall’angolo. 68-56 Ma Burnell ora è inarrestabileeee! Tripla di tabella! 65-56 ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA76-70 76-70 Delfino amministra il libero. Fallo tecnico di Gentile. 76-69 Assist di Spissu, Bilan va a bersaglio con la tabellata. 74-69 ANCORA GENTILE DALL’ARCO! Sei punti a brevissima distanza per l’azzurro. 71-69 Tripla di Gentile! Sorpasso! 68-69 Anche Delfino fa 2/2 in lunetta. 68-67 2/2 di Cain ai liberi. 68-65 Justin Robinson da tre! La VL ritorna a un solo possesso di distanza, season high per il play. 68-62 ANCORA DELFINO DALL’ARCO!non vuole mollare di un centimetro! 68-59 Altra tripla: stavolta è Justin Robinson a trovare la retina dall’angolo. 68-56 Ma Burnell ora è inarrestabileeee! Tripla di tabella! 65-56 ...

