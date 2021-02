LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 53-49, Coppa Italia basket in DIRETTA: primo tempo spettacolare al Forum (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.36 L’MVP del primo tempo è indiscutibilmente Justin Robinson, che sta trascinando la sua squadra ed è già a quota 19 punti. Benissimo anche il giovane Henri Drell (13 punti, tutti nel primo quarto), mentre per la Dinamo i principali attori sono stati Marco Spissu e Miro Bilan, rispettivamente a quota 11 e 10 punti. 21.34 primo tempo spettacolare al “Mediolanum Forum” di Assago, dove la Dinamo Sassari è avanti di quattro lunghezze sulla VL Pesaro. 20? che hanno visto momenti favorevoli ai marchigiani (come l’avvio di gara e il parziale di 12-0 nel secondo periodo) e altri appannaggio dei sardi, che sono stati abili a risalire ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.36 L’MVP delè indiscutibilmente Justin Robinson, che sta trascinando la sua squadra ed è già a quota 19 punti. Benissimo anche il giovane Henri Drell (13 punti, tutti nelquarto), mentre per lai principali attori sono stati Marco Spissu e Miro Bilan, rispettivamente a quota 11 e 10 punti. 21.34al “Mediolanum” di Assago, dove laè avanti di quattro lunghezze sulla VL. 20? che hanno visto momenti favorevoli ai marchigiani (come l’avvio di gara e il parziale di 12-0 nel secondo periodo) e altri appannaggio dei sardi, che sono stati abili a risalire ...

dinamo_sassari : ?? Milano LIVE: do or die DAY 3: il diario di viaggio di #DinamoTV ?? ?? - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro Coppa Italia basket in DIRETTA: tutto pronto per l’ultimo quarto di finale - #Dinamo… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro Coppa Italia basket in DIRETTA: aggiornamenti - #Dinamo #Sassari-Pesaro #Coppa #Italia… - dinamo_sassari : ?? Milano LIVE: do or die DAY 3: il diario di viaggio di #DinamoTV ?? ?? - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro Coppa Italia basket in DIRETTA: aggiornamenti - #Dinamo #Sassari-Pesaro #Coppa #Italia -