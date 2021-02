LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 38-41, Coppa Italia basket in DIRETTA: Robinson da urlo, controsorpasso della VL! (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fallo tecnico fischiato a Jasmin Repesa. 46-47 Bomba di Zanotti! Pesaro di nuovo avanti. 46-44 2/2 in lunetta per Bendzius. 44-44 Bilan si muove magistralmente con le spalle al canestro e trova la retina. 42-44 2/2 in lunetta per Miro Bilan. 40-44 Delfinoooo! Il veterano argentino passa sui blocchi e piazza la tripla! 40-41 Burnell spezza il break marchigiano. 38-41 Segna anche Delfino, parziale di 0-12 per la VL. 38-39 ANCORA JUSTIN Robinson! Addirittura 19 punti per lui, controsorpasso Pesaro! 38-36 Si presenta al match anche Filloy: penetrazione, canestro e fallo subito. 38-34 Robinson on fire! La bomba del folletto della VL vale il -4. 38-31 Robinson attacca l’area e trova la parabola ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFallo tecnico fischiato a Jasmin Repesa. 46-47 Bomba di Zanotti!di nuovo avanti. 46-44 2/2 in lunetta per Bendzius. 44-44 Bilan si muove magistralmente con le spalle al canestro e trova la retina. 42-44 2/2 in lunetta per Miro Bilan. 40-44 Delfinoooo! Il veterano argentino passa sui blocchi e piazza la tripla! 40-41 Burnell spezza il break marchigiano. 38-41 Segna anche Delfino, parziale di 0-12 per la VL. 38-39 ANCORA JUSTIN! Addirittura 19 punti per lui,! 38-36 Si presenta al match anche Filloy: penetrazione, canestro e fallo subito. 38-34on fire! La bomba del follettoVL vale il -4. 38-31attacca l’area e trova la parabola ...

dinamo_sassari : ?? Milano LIVE: do or die DAY 3: il diario di viaggio di #DinamoTV ?? ?? - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro Coppa Italia basket in DIRETTA: tutto pronto per l’ultimo quarto di finale - #Dinamo… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro Coppa Italia basket in DIRETTA: aggiornamenti - #Dinamo #Sassari-Pesaro #Coppa #Italia… - dinamo_sassari : ?? Milano LIVE: do or die DAY 3: il diario di viaggio di #DinamoTV ?? ?? - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro Coppa Italia basket in DIRETTA: aggiornamenti - #Dinamo #Sassari-Pesaro #Coppa #Italia -