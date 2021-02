LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 110-115, Coppa Italia basket in DIRETTA: colpaccio dei marchigiani all’overtime, semifinale! (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.01 Finisce qui la nostra DIRETTA LIVE. Grazie e buona serata! 23.00 Il top scorer del match è Justin Robinson, autore di 27 punti. Dall’altra parte il miglior realizzatore è Eimantas Bendzius (22 punti). Pesaro in semifinale affronterà Brindisi. 22.58 Di gran lunga il quarto di finale più bello di quest’edizione della Coppa Italia. La VL Pesaro fa il colpo grosso e batte la Dinamo Sassari al termine di una partita incredibile: finisce 110-115 dopo un tempo supplementare. Vittoria meritatissima per la squadra di Jasmin Repesa. FINALE: Dinamo Sassari-Pesaro 110-115 dopo OT Pesaro IN ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.01 Finisce qui la nostra. Grazie e buona serata! 23.00 Il top scorer del match è Justin Robinson, autore di 27 punti. Dall’altra parte il miglior realizzatore è Eimantas Bendzius (22 punti).in semifinale affronterà Brindisi. 22.58 Di gran lunga il quarto di finale più bello di quest’edizione della. La VLfa il colpo grosso e batte laal termine di una partita incredibile: finisce 110-115 dopo un tempo supplementare. Vittoria meritatissima per la squadra di Jasmin Repesa. FINALE:110-115 dopo OTIN ...

dinamo_sassari : ?? Milano LIVE: do or die DAY 3: il diario di viaggio di #DinamoTV ?? ?? - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 85-85 Coppa Italia basket in DIRETTA: perfetta parità ultimi 5? di fuoco! - #Dinamo… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 68-62 Coppa Italia basket in DIRETTA: Delfino risponde all’accelerazione dei sardi -… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 26-24 Coppa Italia basket in DIRETTA: rimonta sarda nel primo quarto - #Dinamo #Sassari… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro Coppa Italia basket in DIRETTA: tutto pronto per l’ultimo quarto di finale - #Dinamo… -