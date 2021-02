LIVE Brindisi-Trieste, Coppa Italia basket in DIRETTA: comincia la partita (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00: comincia IL QUARTO DI FINALE! 17.56: Risuona l’inno d’Italia. 17.52: Riscaldamento per le due squadre. 17.48: In campionato Brindisi ha espugnato Trieste al termine di una partita molto combattuta e che ha visto i pugliesi imporsi di misura per 79-76 17.41: I pugliesi hanno recuperato anche Harrison, pedina fondamentale per sognare di conquistare il trofeo. Dall’altra parte c’è una Trieste che ha stupito nel girone d’andata. L’Allianz ha appena battuto anche Milano al Forum, superando anche il muro dei 100 punti. 17.35: Seconda giornata (a porte chiuse) a Milano, dove ieri l’Olimpia ha travolto Reggio Emilia e dove Venezia ha ribattuto, come un anno fa, la Virtus Bologna. 17.30: Buon pomeriggio. ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00:IL QUARTO DI FINALE! 17.56: Risuona l’inno d’. 17.52: Riscaldamento per le due squadre. 17.48: In campionatoha espugnatoal termine di unamolto combattuta e che ha visto i pugliesi imporsi di misura per 79-76 17.41: I pugliesi hanno recuperato anche Harrison, pedina fondamentale per sognare di conquistare il trofeo. Dall’altra parte c’è unache ha stupito nel girone d’andata. L’Allianz ha appena battuto anche Milano al Forum, superando anche il muro dei 100 punti. 17.35: Seconda giornata (a porte chiuse) a Milano, dove ieri l’Olimpia ha travolto Reggio Emilia e dove Venezia ha ribattuto, come un anno fa, la Virtus Bologna. 17.30: Buon pomeriggio. ...

AnnapaolaCorona : @LudovicaMelina @Laurasalli brindisi live a marione ve lo dico ?? - zazoomblog : LIVE Brindisi-Trieste Coppa Italia basket in DIRETTA: aggiornamenti - #Brindisi-Trieste #Coppa #Italia - zazoomblog : LIVE – Treviso-Brindisi 58-63 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Brindisi #58-63 #Serie… - zazoomblog : LIVE – Treviso-Brindisi 45-48 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Brindisi #45-48 #Serie - MRB_it : ? LIVE! Si gioca la 16a Giornata ?? Due le gare rinviate. Start alle ore 14.30 #MondoRossoBlù #MRB #SerieD -