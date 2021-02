LIVE Brindisi-Trieste 93-81, Coppa Italia basket in DIRETTA: i pugliesi conquistano la semifinale (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Grande partita di Raphael Gaspardo, top scorer di Brindisi con 17 punti. Importantissimi anche gli 11 di Visconti. Non sono bastati a Trieste i 17 di Henry. FINISCE QUI! Brindisi è in semifinale dopo aver sconfitto 93-81 l’Allianz Pallacanestro Trieste. 93-81 Altri due punti di Krubally. Non entra la tripla di Doyle. Trieste alza bandiera bianca e Brindisi vede la semifinale. 91-81 Thompson glaciale dalla lunetta. Un minuto alla fine. Trieste perde il pallone. Manca un minuto. Può essere un persa mortifera per Delia e l’Allianz. 88-81 Delia firma il -7. Trieste è ancora ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Grande partita di Raphael Gaspardo, top scorer dicon 17 punti. Importantissimi anche gli 11 di Visconti. Non sono bastati ai 17 di Henry. FINISCE QUI!è indopo aver sconfitto 93-81 l’Allianz Pallacanestro. 93-81 Altri due punti di Krubally. Non entra la tripla di Doyle.alza bandiera bianca evede la. 91-81 Thompson glaciale dalla lunetta. Un minuto alla fine.perde il pallone. Manca un minuto. Può essere un persa mortifera per Delia e l’Allianz. 88-81 Delia firma il -7.è ancora ...

