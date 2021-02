LIVE Brindisi-Trieste 78-71, Coppa Italia basket in DIRETTA: si entra negli ultimi cinque minuti (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83-76 Bel sottomano di Dalia. 83-73 VISCONTI! TRIPLA! Che partita dell’azzurro. 80-73 Fantastico canestro di Doyle. 80-71 Udom trova la linea di fondo e schiaccia. 78-71 Krubally con due facili al vetro. 76-71 Penetrazione vincente di Thompson. 74-71 Alley oop chiuso da Upson. 73-69 Upson non ci sta e firma due l’appoggio al ferro. 73-67 VISCONTI! Tripla del giovane Italiano. 70-67 Appoggio al vetro di Alviti. 69-65 Ancora uno scatenato Mike Henry! 69-63 Appoggio al vetro di Henry. 69-61 Tripla di Gaspardo! FINISCE IL TERZO QUARTO! Saranno gli ultimi dieci minuti di fuoco. 66-61 Gaspardo sulla sirena! 64-61 Arresto e tiro di Laquintana. ultimi 30 secondi. 64-58 Schiacciata di Gaspardo. 62-58 Willis con due facili. 60-55 Tripla di Doyle. 60-52 ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA83-76 Bel sottomano di Dalia. 83-73 VISCONTI! TRIPLA! Che partita dell’azzurro. 80-73 Fantastico canestro di Doyle. 80-71 Udom trova la linea di fondo e schiaccia. 78-71 Krubally con due facili al vetro. 76-71 Penetrazione vincente di Thompson. 74-71 Alley oop chiuso da Upson. 73-69 Upson non ci sta e firma due l’appoggio al ferro. 73-67 VISCONTI! Tripla del giovaneno. 70-67 Appoggio al vetro di Alviti. 69-65 Ancora uno scatenato Mike Henry! 69-63 Appoggio al vetro di Henry. 69-61 Tripla di Gaspardo! FINISCE IL TERZO QUARTO! Saranno glidiecidi fuoco. 66-61 Gaspardo sulla sirena! 64-61 Arresto e tiro di Laquintana.30 secondi. 64-58 Schiacciata di Gaspardo. 62-58 Willis con due facili. 60-55 Tripla di Doyle. 60-52 ...

