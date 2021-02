Lite Conte-Agnelli, Sibilia: “Pagina buia che può creare problemi al nostro sistema” (Di sabato 13 febbraio 2021) Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente vicario della FIGC, si è esposto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Il calcio deve ripartire dalla base, dal territorio. Vediamo gare di tutte le categorie, dalla A alla D, ma per vedere la rinascita dobbiamo ripartire da categorie inferiori, calcio femminile, calcio a 5”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SULLE ELEZIONI FEDERALI – “Le cose non sono positive per ciò che ci riguarda. Occorrono riforme vere: troppe squadre professionistiche, rivisitare impiantistica sportiva sono temi non più rinviabili. Nel mio programma questi punti sono chiari e delineati. Il calcio deve essere rivisitato e riformato con la collaborazione e concertazione massima”. SU Conte E Agnelli – “Questione che riguarda la Giustizia Sportiva. È una Pagina ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Cosimo, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente vicario della FIGC, si è esposto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Il calcio deve ripartire dalla base, dal territorio. Vediamo gare di tutte le categorie, dalla A alla D, ma per vedere la rinascita dobbiamo ripartire da categorie inferiori, calcio femminile, calcio a 5”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SULLE ELEZIONI FEDERALI – “Le cose non sono positive per ciò che ci riguarda. Occorrono riforme vere: troppe squadre professionistiche, rivisitare impiantistica sportiva sono temi non più rinviabili. Nel mio programma questi punti sono chiari e delineati. Il calcio deve essere rivisitato e riformato con la collaborazione e concertazione massima”. SU– “Questione che riguarda la Giustizia Sportiva. È una...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Nessun accenno alla lite Conte-Agnelli nel comunicato del Giudice Sportivo - ZZiliani : Una sola cosa supera in tristezza la lite da cortile tra #Agnelli e #Conte: il #Tapiro. - ZZiliani : Ripeto, spiace che a tutti sfugga il lato comico della lite (in sè normalissima, come ne accadono tante sui campi d… - danisailor7 : RT @Pistogolblasta2: In uno stadio vuoto, l'arbitro #Mariani e il quarto uomo #Chiffi non hanno né visto né sentito nulla della lite tra #A… - sportface2016 : #ConteAgnelli Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo #Sibilia torna sul postpartita dell'Allianz St… -