L’industria di chip americana chiede a Biden fondi per tornare competitiva a livello globale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Intel, Qualcomm, Micron Technology e AMD e altre società del settore hanno chiesto a Biden di affrettare la legislazione sui sussidi alL’industria americana di semiconduttori. I rivali globali vanno veloci e gli USA stanno rimanendo indietro.... Leggi su dday (Di venerdì 12 febbraio 2021) Intel, Qualcomm, Micron Technology e AMD e altre società del settore hanno chiesto adi affrettare la legislazione sui sussidi aldi semiconduttori. I rivali globali vanno veloci e gli USA stanno rimanendo indietro....

Notiziedi_it : No chip, no elettriche, l’industria dell’auto taglia la produzione - BossolaMauro : L’industria dei #semiconduttori sta affrontando gravi problemi lato offerta a causa dell’aumento della domanda glob… - Notiziedi_it : No chip, no elettriche, l’industria dell’auto taglia la produzione - Notiziedi_it : No chip, no elettriche, l’industria dell’auto taglia la produzione - Notiziedi_it : No chip, no elettriche, l’industria dell’auto taglia la produzione -

Ultime Notizie dalla rete : L’industria chip Huawei accusa gli Usa: «Così è a rischio la nostra sopravvivenza» Il Sole 24 ORE