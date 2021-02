L’Indonesia assume la presidenza del Comitato ASEAN

Leggi su ildenaro

ufficialmente ladela Roma (ACR) da gennaio a giugno 2021. La cerimonia virtuale della consegna dellaACR si è tenuta mercoledì (20 gennaio 2021) durante la 56a riunione degli ambasciatori ACR dall'Ambasciatore del Vietnam, HE ThiBich Hue all'ambasciatore indonesiano, H.E. Esti Andayani. All'incontro hanno partecipato anche altri ambasciatori ACR: S.E. Abdul Malik Melvin Castelino (Malesia), S.E. Daw Hmway Khyne (Myanmar), S.E. Domingo P. Nolasco (Filippine) e H.E. Chirdchu Raktabutr (Thailandia). L'incontro è stato anche discusso e approvato il programma di lavoro dell'ACR per i prossimi 6 mesi.