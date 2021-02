“L’impatto | il mancato allarme | la nave che continua la sua rotta” | per i pm così sono morti i 3 marinai del peschereccio Nuova Iside

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Dritta per la sua strada, con un piccolo rallentamento dovuto al– tra le 23.02 e le 23.04 – senza virare, senza lanciare allarmi.naviga la notte del 12 maggio la petroliera Vulcanello M, mentre la, un piccoloche si trova ancorato, innei radar della petroliera già dalle 22.38, viene affondato e tre uomini perdono la vita. Uno di loro resta in balìa delle onde ancora vivo per 12 ore, ma i soccorsi non vengono chiamati, non finché non se ne accorgeranno i familiari a terra. Questa è la ricostruzione, finora emersa dalle indagini preliminari, di quel che è accaduto quella notte del 12 maggio 2020 al largo di San Vito Lo Capo, mentre ilera attaccato ad una boa e la petroliera navigava verso Vibo Valentia. Ma ...