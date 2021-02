L’illuminazione led è il nuovo che avanza | ecco perché

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ormai da qualche anno i consumatori hanno imparato a conoscere i tanti vantaggi che vengono garantiti dal led Una tecnologia che determina una dispersione di calore minima, a differenza di quel che accade con le lampadine alogene o quelle a incandescenza, e che non prevede l’impiego di materiali pericolosi come il mercurio, distinguendosi sotto questo aspetto dai neon e dalle lampadine fluorescenti, cioè quelle a basso consumo. Tali peculiarità mettono in evidenza il carattere green dei sistemi di illuminazione a led, che per di più si fanno apprezzare per la loro versatilità. Volendo dedicarsi a un acquisto online, ci si può affidare senza alcun dubbio al catalogo di lampadadiretta.it, un prezioso punto di riferimento nel settore delled. D’altro canto, stiamo parlando di una realtà che vanta un’esperienza di oltre un quarto di secolo nel comparto ...