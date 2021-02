Liguria, al via il “Silver Vaccine Day”, la campagna vaccinale degli over 80 inizia da Renzo Piano (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’architetto genovese è stato vaccinato nella Casa della Salute di Quarto: “Quando ero giovane il vaccino era un dono, dobbiamo tornare ad avere fiducia nella medicina”. Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’architetto genovese è stato vaccinato nella Casa della Salute di Quarto: “Quando ero giovane il vaccino era un dono, dobbiamo tornare ad avere fiducia nella medicina”.

